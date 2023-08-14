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«Он очень классный»: Медведева оценила игру «Динамо» после прихода Лички

Фигуристка Медведева заявила, что игроки «Динамо» адаптировались к тренеру Личке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева заявила, что московское «Динамо» классно начало сезон. Слова спортсменки передает РИА Новости.

«Понятно, что бывают взлеты и падения, но начало этого сезона намного лучше, чем финал того сезона. <...>

Думаю, команда уже полностью адаптировалась к новому тренеру [Марцелу Личке]. Я слышала, что он очень классный. Судя по результатам, в принципе, это заметно. Мне кажется, «Динамо» еще поднимется [в турнирной таблице]», — заявила Медведева.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» со счетом 2:0 одолело калининградскую «Балтику». Забитыми мячами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров.

Всего за четыре тура чемпионата страны «Динамо» набрало семь очков, записав на свой счет две победы, ничью и поражение. Следующий матч РПЛ клуб проведет против московского ЦСКА 19 августа на домашней арене. В Кубке России «Динамо» идет на второй строчке в группе D, имея в активе четыре очка и уступая лидеру таблицы «Спартаку» два балла.

Ранее в «Динамо» заявили о неконкурентоспособности состава клуба.

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