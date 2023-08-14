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«Жена пролила немного слез»: Заболотный заявил о необходимости хейта

Игрок ЦСКА Заболотный заявил, что хейт от фанатов нужен для мотивации

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РИА Новости

Российский нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный после своего гола в матча четвертого тура Российской премьер-лиги с «Сочи» назвал хейт от фанатов за нереализованные моменты частью профессии. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Видео из раздевалки? Вдвойне приятно после такого забивать. Семья справилась, жена пролила немного слез, это часть профессии — хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом», — заявил Заболотный.

Заболотный в матче второго тура группового этапа Кубка России с воронежским «Факелом» не сумел реализовать голевой момент, не попав в пустые ворота с нескольких метров. После игры армейский клуб опубликовал видео, в котором форвард извиняется за свой промах.

В матче с «Сочи», который закончился победой армейцев со счетом 3:1, Заболотный забил на 89-й минуте с передачи Ивана Облякова, сделав счет 2:1.

Заболотный выступает за московский клуб с 2021 года. В состав ЦСКА он перешел из «Сочи». В своей клубной карьере он также выступал за «Зенит», «Тосно» и брянское «Динамо».

Ранее стали известны результаты обследования игрока ЦСКА, которого увезли на скорой помощи.

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