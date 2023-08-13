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Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Факел»

Экс-арбитр Хусаинов назвал судейство в матче «Зенит» — «Факел» низкоквалифицированным

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов подверг критике судейскую бригаду матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом», которую возглавлял Павел Шадыханов, передает «Спорт-Экспресс».

«Судейство в матче «Зенит» — «Факел» было очень низкоквалифицированное. Если по отношению к нему можно употребить слово квалифицированное. Хорошо, что в конце они не подрались», — сказал Хусаинов.

В концовке матча Шадыханов после вмешательства VAR увидел, что фолу футболиста «Зенита» Страхини Эраковича в собственной штрафной предшествовал фол игрока «Факела» Максима Максимова. Шадыханов наказал воронежцев штрафным ударом. Клуб с берегов Невы победил со счетом 2:0.

Ранее Сергей Семак ответил на слухи, что руководство «Зенита» обмануло Вильмара Барриоса.

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