«Похоже, у нас есть новая пара»: ведущая «Матч ТВ» намекнула на роман с футболистом «Локомотива»

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Ведущая «Матч ТВ» и медийной футбольной команды «Родина Медиа» Яна Ромашкина выложила в своих соцсетях совместное фото с футболистом московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«Похоже, у нас есть новая пара», — подписала снимок Ромашкина.

5 августа спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб получил новое предложение по Тикнизяну от немецкого «Вердера» менее €4 млн.

Защитник стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Тикнизян провел в чемпионате России 29 матчей, забив пять голов.

Ранее футболист «Локомотива» признался, что боится летать на самолетах.