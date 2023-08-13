«Похоже, у нас есть новая пара»: ведущая «Матч ТВ» намекнула на роман с футболистом «Локомотива»

Ведущая «Матч ТВ» и медийной футбольной команды «Родина Медиа» Яна Ромашкина выложила в своих соцсетях совместное фото с футболистом московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
«Похоже, у нас есть новая пара», — подписала снимок Ромашкина.
5 августа спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб получил новое предложение по Тикнизяну от немецкого «Вердера» менее €4 млн.
Защитник стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.
Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.
В прошлом сезоне Тикнизян провел в чемпионате России 29 матчей, забив пять голов.
Ранее футболист «Локомотива» признался, что боится летать на самолетах.