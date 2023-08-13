«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл воронежский «Факел» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 15-й минуте встречи первый мяч забил Иван Сергеев. За несколько секунд до финального свистка Густаво Мантуан установил окончательный счет матча. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает седьмое место, набрав семь очков. «Факел» располагается на последней строчке, не имея в активе набранных баллов.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют против московского «Спартака». Встреча состоится 20 августа, команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

«Факел» сыграет с нижегородским «Пари НН» 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

«Зенит» является действующим победителем РПЛ.

Ранее спортивный директор СКА-Ростов Виктор Панченко оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне.