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В Министерстве спорта рассказали о своем отношении к смене гражданства

Замминистра спорта РФ Морозов о смене спортивного гражданства: это личный выбор

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что смена спортивного гражданства российскими атлетами является потерей для страны, но это личный выбор каждого атлета, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена», — сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что в ведомстве стараются общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее Ирина Роднина упрекнула Украину в наглости после ее просьб не пускать российских атлетов.

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