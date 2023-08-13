Мостовой: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным?

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на скандал вокруг футболиста столичного «Локомотива» Артема Дзюбы, который грозился засунуть телефон журналисту в одно место, — передает «РБ Спорт».

«Да, Артем так высказывается, но и журналисты ждут этого, они любят такое. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?» — сказал Мостовой.

После матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее экс-вратарь Анзор Кавазашвили призвал не провоцировать Дзюбу.