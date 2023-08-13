Экс-вторая ракетка мира объяснила, с чем связаны жалобы Медведева на мячи

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» оценила жалобы российского теннисиста Даниила Медведева, который после проигрыша в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто заявил, что мячи из-за свой изношенности становятся большими и тяжелыми.

Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минору со счетом 6:7 (7:9), 5:7 за 2 часа 4 минуты.

«Что касается жалобы Медведева на мячи, да, я об этом слышала. Действительно, это играет огромную роль. Помимо того, что ты можешь иметь трудности с выполнением удара, ты можешь получить травму, если тебе не подходят мячи. Если они слишком тяжелые, идет нагрузка на плечи, на локти, на кисти. Не знаю, в чем была причина, что там отличались мячи, но даже при небольшом отличии это может иметь колоссальную разницу на результате матча и качестве игры. Поэтому для Даниила, который очень сильно опирается на чувство игры, корта, мячей, это имело большое значение», — сказала Пивоварова.

В полуфинале де Минор одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину и поборется за трофей с итальянцем Янником Синнером.

Ранее Андрей Ольховский объяснил вылет Медведева с турнира в Торонто.