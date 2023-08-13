Чемпионка Игр Навка встала на защиту уехавшей из России Исинбаевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка встала на защиту двукратной победительницы Игр в прыжках шестом Елены Исинбаевой и заявила, что ее работа в Международном олимпийском комитете (МОК) очень важна, поскольку у России на сегодняшний момент крайне ограничены возможности по работе в международных организациях. Ее слова приводит Sport24.

«И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — заявила Навка.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Ранее прыгунья Светлана Феофанова объяснила поведение покинувшей Россию Исинбаевой.