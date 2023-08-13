Тренер «Динамо» рассказал, как принимал участие в прощальном матче Бекхэма

Марио Личка, брат главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, рассказал, как во время выступления за «Брест» принял участие в прощальном матче легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, который на тот момент играл за «Пари Сен-Жермен». Слова Лички передает «Спорт День за Днем».

«Поищите видео в интернете – в последние пять минут пребывания Бекса на поле я раза три-четыре точно пробегал рядом! В конце, как и все остальные, подал ему руку. Были особые ощущения, конечно – я ведь всю его карьеру за Дэвидом следил, а тут, получается, проводил», – сказал Личка.

Большую часть своей карьеры Бекхэм играл за «Манчестер Юнайтед». Также футболист известен по выступлению за мадридский «Реал», итальянский «Милан» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси». За национальную команду Англии Бекхэм провел 115 матчей, в которых ему удалось забить 17 мячей. Сейчас Дэвид владеет клубом МЛС «Интер Майами», за который выступают бывшие игроки «Барселоны» Лионель Мессии, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм не стал продлевать контракт с брендом виски и быть его лицом.