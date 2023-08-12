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«Реал» нашел замену травмированному Куртуа

Романо: «Реал» арендует вратаря «Челси» Кепу на место травмированного Куртуа

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AP Photo/Tim Ireland

«Реал» Мадрид на один сезон арендует у «Челси» голкипера Кепу Арисабалагу. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, соглашение не предусматривает обязательства выкупа. Романо сообщил, что Кепа уже попрощался с партнерами по «Челси».

Арисабалага является игроком «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 39 встречах. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кепы оценивается в €18 млн. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что мадридский «Реал» лишился своего основного вратаря Тибо Куртуа, который в преддверии сезона получил травму и выбыл до конца сезона. «Реал» в срочном порядке стал искать замену бельгийскому вратарю. Основным голкипером королевского клуба является украинец Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» придется устроить распродажу после ухода Килиана Мбаппе.

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