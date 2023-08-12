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Экс-футболист «Спартака» рассказал, почему красно-белые не станут чемпионами России

Экс-игрок «Спартака» Шмаров заявил, что красно-белые не выиграют РПЛ из-за плохой обороны

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров считает, что красно-белые не смогут выиграть чемпионат России из-за проблем в обороне. Его слова передает «Матч ТВ».

«Очень проблематично с такой обороной стать чемпионом. Нужно каждую игру забивать на один мяч больше. Это очень трудно. Поэтому вряд ли станут. Пускай тренер думает, что можно сделать, чтобы исправить проблемы в обороне», — сказал Шмаров.

В прошлом туре «Спартак» уступил на выезде екатеринбургскому «Уралу» (2:3). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав десять очков.

19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 20 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее спортивный директор СКА-Ростов Виктор Панченко заявил, что «Спартаку» не удастся выиграть РПЛ.

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