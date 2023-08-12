Представитель экс-голкипера «Зенита» подверг критике вратарей «Спартака»

Спортивный юрист Антон Смирнов, который является представителем экс-голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунева, в своем Telegram-канале раскритиковал вратарей московского «Спартака».

«Максименко — ненадежный. Селихов подвержен травмам. Ну а Свинов тоже средний кипер. Вратарская позиция в «Спартаке» просто не соответствует задачам и статусу клуба», — написал Смирнов.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (2:3). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил поражение «Спартака» от «Урала».