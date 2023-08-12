Представитель экс-голкипера «Зенита» подверг критике капитана «Спартака»

Спортивный юрист Антон Смирнов, который является представителем бывшего голкипера «Зенита» Андрея Лунева, подверг в своем Telegram-канале критике капитана московского «Спартака» Георгия Джикию после поражения красно-белых от екатеринбургского «Урала» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лидерские и человеческие качества Джикии — это не профессия. Защитник он, к сожалению, для «Спартака» очень слабый», — написал Смирнов.

Встреча четвертого тура РПЛ прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что у «Спартака» слабая психология.