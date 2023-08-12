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Боец ММА разочарован собой из-за добивания сломавшего ногу соперника

Боец Вахаев считает неправильным добивание получившего перелом Пономарева

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mukhumat.vakhaev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мухумат Вахаев считает неправильным то, что добивал Григория Пономарева после его перелома на турнире ACA 161. Его слова приводит Sport24.

«Cломал указательный палец, cкорее вcего, когда добивал. Когда переcмотрел бой, у меня появилоcь немного разочарование по отношению к cебе — при такой травме добивал cоперника, не заметил на эмоциях. Cчитаю, это было неправильно.

Реванш? Без проблем. У нас нет какого‑то предвзятого отношения, только уважение», — сказал Вахаев.

Бой завершился на 35-й секунде первого раунда. После травмы соперника Вахаеву присудили победу техническим нокаутом.

28-летний Пономарев свой предыдущий бой провел в марте 2023 года на турнире AMC Fight Nights 119, победив Юсупа Шуаева техническим нокаутом в первом раунде. В его активе шесть побед и три поражения.

33-летний Вахаев до этого выходил в клетку в декабре 2022 года на турнире ACA 150, проиграв Евгению Гончарову единогласным решением судей. На его счету 12 побед и шесть поражений.

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