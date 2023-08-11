«В Спартаке» нет команды»: Семин о поражении красно-белых от «Урала»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя поражение «Спартака» от «Урала» (2:3) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что у москвичей есть качественные игроки, но нет команды. Его слова передает Sport24.

«В «Спартаке» есть квалифицированные футболисты, но команды нет. Они сами знают, чего не хватает. Одно дело, вижу я, чего не хватает, другое — они», — сказал Семин.

Победный мяч в ворота столичной команды на 94-й минуте забил форвард уральской команды Эрик Бикфалви.

«Спартак» впервые в сезоне потерял очки и опустился на третье место, имея в активе девять очков. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 баллов.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с «Балтикой».

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что голкипер «Спартака» Илья Свинов ошибся в эпизоде при третьем пропущенном мяче против «Урала».