Мостовой заявил, что тренер сборной России попал в «Краснодар» через связи

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Николай Писарев стал главным тренером «Краснодара-2» через связи. Его слова передает «РБ Спорт».

«Как Писарев попал в «Краснодар-2»? Через дружбу и связи, естественно. Когда я раньше так говорил, все смеялись надо мной, а сейчас... Многие сегодня не думают о перспективах, ведь главное, чтобы зарплата вовремя приходила», — заявил Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после победы над «Пари Нижний Новгород» во втором туре группового этапа Кубка России.