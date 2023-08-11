Тренер Божович назвал российского судью, которого он ненавидит

Бывший тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович вспомнил финальный матч Кубка России 2008 года против московского ЦСКА, заявив, что арбитр встречи Станислав Сухина помог армейцам выиграть трофей, передает «Спорт-Экспресс».

«Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул. И все равно счастье было рядом. Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу», — сказал Божович.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе красно-синих забили Жо и Вагнер Лав. За «Амкар» отличились Никола Дринчич и Томислав Дуймович. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти красно-синие победили со счетом 4:1.

Ранее Божович рассказал о «большой ошибке» футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы перед отъездом в Турцию.