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Тренер Божович назвал российского судью, которого он ненавидит

Тренер Божович: я ненавижу арбитра Сухину

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович вспомнил финальный матч Кубка России 2008 года против московского ЦСКА, заявив, что арбитр встречи Станислав Сухина помог армейцам выиграть трофей, передает «Спорт-Экспресс».

«Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул. И все равно счастье было рядом. Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу», — сказал Божович.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе красно-синих забили Жо и Вагнер Лав. За «Амкар» отличились Никола Дринчич и Томислав Дуймович. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти красно-синие победили со счетом 4:1.

Ранее Божович рассказал о «большой ошибке» футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы перед отъездом в Турцию.

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