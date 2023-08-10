Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России

«Балтика» обыграла «Ахмат» и возглавила таблицу группы C Пути РПЛ Кубка России

close
100%
канал футбольного клуба «Балтика»' class="item-image" >
Официальный канал футбольного клуба «Балтика»

На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоялся матч второго тура группы C Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, в котором «Ахмат» принимал «Балтику». Встреча закончилась победой калининградской команды со счетом 2:0.

Счет был открыт на 44-й минуте матча. Автогол на свой счет записал защитник хозяев Андрей Семенов. На 62-й минуте форвард гостей Дмитрий Барков забил второй мяч «Балтики» и установил окончательный счет.

Таким образом, «Балтика» одержала вторую победу в двух матчах Кубка России и возглавляет свою группу, набрав шесть очков. На втором месте располагается «Зенит», который также заработал шесть баллов. «Ахмат» и «Крылья Советов» не набрали очков.

30 августа «Балтика» встретится с «Зенитом» в рамках третьего тура Кубка России. В этот же день «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов».

После трех туров чемпионата России «Балтика» располагается на 12-м месте, имея в активе три очка. «Ахмат» также с тремя очками занимает 11-ю строчку.

Ранее бывший футболист грозненского «Терека» (сейчас «Ахмат») Иван Темников рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров участвовал в жизни команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях