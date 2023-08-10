«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Кубка России

На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоялся матч второго тура группы C Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, в котором «Ахмат» принимал «Балтику». Встреча закончилась победой калининградской команды со счетом 2:0.

Счет был открыт на 44-й минуте матча. Автогол на свой счет записал защитник хозяев Андрей Семенов. На 62-й минуте форвард гостей Дмитрий Барков забил второй мяч «Балтики» и установил окончательный счет.

Таким образом, «Балтика» одержала вторую победу в двух матчах Кубка России и возглавляет свою группу, набрав шесть очков. На втором месте располагается «Зенит», который также заработал шесть баллов. «Ахмат» и «Крылья Советов» не набрали очков.

30 августа «Балтика» встретится с «Зенитом» в рамках третьего тура Кубка России. В этот же день «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов».

После трех туров чемпионата России «Балтика» располагается на 12-м месте, имея в активе три очка. «Ахмат» также с тремя очками занимает 11-ю строчку.

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