Стало известно, сколько блогер Хасбик заработал в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в эфире YouTube-канала Hotboxin' with Mike Tyson рассказал, сколько блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, заработал в промоушене. Слова Уайта передает заявил, что блогер Хасбулла Магомедов заработал в UFC больше миллиона долларов.

«Хасбик – отличный парень. Он добился невероятных результатов. Мы заключили сделку, и он появился в видеоигре. Мы продаем футболки с его изображением – это приносит ему кучу денег. Парень точно заработал больше миллиона долларов – и это только в UFC. Он в ударе», – сказал Уайт.

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств (ММА) уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Ранее эквадорский боец Марлон Вера бросил вызов Хасбику.