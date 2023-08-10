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Экс-игрок «Динамо»: Путин что-то сказал про спонсора, зарплату с того момента мы не получали

Экс-игрок «Динамо» Темников рассказал о закрытии брянского клуба из-за долгов

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Кубани» Иван Темников, ранее выступавший за брянское «Динамо», рассказал, как во времена своего выступления за бело-голубых не смог получать зарплату. Его слова передает Sport24.

«Все начиналось нормально, и спонсор хороший. Тренер старой закалки, очень старой. Постоянно отчитывал. Когда мы проигрывали, Петраков садился на скамейку и обижался.

А под Новый год Путин дал пресс-конференцию и что-то сказал про «ЭнергоСтрим», генерального спонсора «Динамо». И тут все накрылось, зарплату с того момента мы не получали — с декабря по июнь. Я подал документы в палату, но тут команду лишили профессионального статуса — и все», — сказал Темников.

Темников начинал карьеру в раменском «Сатурне». С 2011 по 2012 год он выступал за брянское «Динамо». 28 июня 2012 года, за 10 дней до начала игр нового сезона чемпионата ФНЛ, апелляционный комитет РФС отозвал лицензию у ФК «Динамо-Брянск» и не допустил его до участия в лиге. Позже стало известно о сокращении финансирования команды компанией «ЭнергоСтрим». Также Темников известен по выступлениям за «Томь», московское «Динамо», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Уфу».

Ранее экс-игрок «Динамо» назвал бессмысленным большое количество бразильцев в «Зените».

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