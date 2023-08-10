Мостовой о тренере «Спартака»: зарабатывает «бабки», а потом курит у себя спокойно

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после победы над «Пари Нижний Новгород» во втором туре группового этапа Кубка России. Его слова передает Legalbet.

«Спартак» так и будет плохо играть в обороне. Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл? (смеется). Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников. Отлично кушают, одеваются. Уже был Тедеско. Виллаш Боаш в «Зените». Не надо их возвышать. Я всегда говорил: кто не играл в футбол, не может научить футболиста. Они зарабатывают «бабки», а потом курят у себя спокойно», — сказал Мостовой.

«Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 5:4. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. За «Пари НН» отличились Эдгар Севикян, Виктор Александров и Тимур Сулейманов, который оформил дубль.

Примечательно, что после первого тайма красно-белые вели со счетом 3:1, но после перерыва «Пари НН» не только отыгрался, но и вышел вперед. «Спартак» сравнял счет усилиями Игнатова за десять минут до финального свистка, а Промес забил решающий мяч на 89-й минуте.

Ранее бывший президент «Спартака» заявил, что клубу нужно снимать розовые очки.