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В «Динамо» заявили, что Норманн использовал ситуацию с дронами, чтобы уйти бесплатно

Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил расторжение контракта с Норманном

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил расторжение контракта между норвежским полузащитником Матиасом Норманном и клубом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Норманн жил недалеко от «Москва-Сити», но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался. Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», — сказал Пивоваров.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

В прошлом сезоне он провел за столичную команду 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее «Динамо» оштрафовало Норманна за опоздание на медосмотр и сбор.

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