Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦСКА забил шесть безответных мячей «Оренбургу» в Кубке России

ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России

Московский ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Ярослав Арбузов, Бактиер Зайнутдинов, Милан Гаич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков Уже на 14-й минуте поединка был удален футболист «Оренбурга» Алексей Кеняйкин. На 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул игрок хозяев Михаил Сиваков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 9 августа. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени.

«Оренбург» померится силами с «Сочи». Игра пройдет 9 августа. Стартовый свисток запланирован на 16.15 по московскому времени.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал виновных в задержаниях на Суперкубке России по футболу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях