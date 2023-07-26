ЦСКА забил шесть безответных мячей «Оренбургу» в Кубке России

Московский ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Ярослав Арбузов, Бактиер Зайнутдинов, Милан Гаич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков Уже на 14-й минуте поединка был удален футболист «Оренбурга» Алексей Кеняйкин. На 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул игрок хозяев Михаил Сиваков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 9 августа. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени.

«Оренбург» померится силами с «Сочи». Игра пройдет 9 августа. Стартовый свисток запланирован на 16.15 по московскому времени.

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