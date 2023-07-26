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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о самой большой лжи в жизни

Защитник Марио Фернандес назвал выдумки СМИ о переходе в «Зенит» самой большой ложью в жизни

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Александр Гальперин/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как реагировал на негатив после появления информации о его переходе в стан сине-бело-голубых.

«Вот сейчас было написано столько вранья! Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешел из-за денег, что я предатель, всякое такое.

И все это огромная ложь. Думаю, что это самая большая ложь, которую когда-либо писали обо мне», — заявил Фернандес.

32-летний южноамериканец дебютировал за «Зенит» 25 июля в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды под руководством Сергея Семака.

Ранее украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик процитировал легендарную фразу Андрея Аршавина.

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