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«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

Зенит обыграл «Ахмат» в матче Пути регионов Кубка России

Петербургский Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметилсь Густаво Мантуан и Клаудиньо. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 9 августа. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени.

«Ахмат» проведет поединок с калининградской «Балтикой» 10 августа. Старовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьбу решающего противостояния решила серия пенальти.

Ранее экс-игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха рассказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ после отъезда Малкома.

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