Чемпион мира: на заводе платят 20 тысяч, а в «Зените» — 20 млн, но на завод и попасть проще

Знаменитый российский пляжный футболист Борис Никоноров, чемпион мира и автор 90 забитых мячей в 88 матчах в составе сборной России рассказал в интервью «Газете.Ru», что нормально относится к высоким зарплатам в большом футболе.

«У нас многие говорят про огромные зарплаты футболистов. Вот про это ничего не могу сказать плохого. Ребята точно не виноваты, что им платят огромные деньги, раз такая система у нас сложилась. Да пусть зарабатывают, пусть больше зарабатывают! Скорректировать бы систему так, чтобы это все давало результат, а сколько кто зарабатывает, никого не должно волновать. Понятно, что человек на заводе получает 20 тысяч, а условный футболист «Зенита» — 20 млн. Но на завод и попасть проще. Попасть в основу «Зенита» — это колоссальный труд и очень долгий путь», — сказал нападающий.

Никоноров не смог попасть в большой футбол — его не взяли в дубль родного ярославского «Шинника». После этого нападающий пошел работать на завод, однако затем смог устроиться в пляжный футбол и стать чемпионом мира.

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