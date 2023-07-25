Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира: на заводе платят 20 тысяч, а в «Зените» — 20 млн, но на завод и попасть проще

Чемпион мира Никоноров призвал с пониманием отнестись к высоким зарплатам футболистов

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Знаменитый российский пляжный футболист Борис Никоноров, чемпион мира и автор 90 забитых мячей в 88 матчах в составе сборной России рассказал в интервью «Газете.Ru», что нормально относится к высоким зарплатам в большом футболе.

«У нас многие говорят про огромные зарплаты футболистов. Вот про это ничего не могу сказать плохого. Ребята точно не виноваты, что им платят огромные деньги, раз такая система у нас сложилась. Да пусть зарабатывают, пусть больше зарабатывают! Скорректировать бы систему так, чтобы это все давало результат, а сколько кто зарабатывает, никого не должно волновать. Понятно, что человек на заводе получает 20 тысяч, а условный футболист «Зенита» — 20 млн. Но на завод и попасть проще. Попасть в основу «Зенита» — это колоссальный труд и очень долгий путь», — сказал нападающий.

Никоноров не смог попасть в большой футбол — его не взяли в дубль родного ярославского «Шинника». После этого нападающий пошел работать на завод, однако затем смог устроиться в пляжный футбол и стать чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что УЕФА не смог повлиять на Польшу, решившую не выдавать визы россиянам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях