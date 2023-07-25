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В «Пюнике» заявили, что УЕФА не может повлиять на Польшу, решившую не выдавать визы российским игрокам

Глава «Пюника» Согомонян рассказал, что УЕФА не смог повлиять на Польшу, решившую не выдавать визы россиянам

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян рассказал о проблемах с визами для россиян, с которыми столкнулся клуб, передает Sport24.

«В посольстве Польши не выдали шведские визы для помощника главного тренера Романа Монарева и защитника Михаила Коваленко. Глава УЕФА Чеферин и сам клуб просил, но, к сожалению, польское посольство отказало», — сказал Согомян.

25 июля «Пюник» сыграет в Лиге конференций на выезде со шведским «Кальмаром». Шведскую визу в Армении выдает посольство Польши. В посольстве отказали в визе российскому тренеру Роману Монареву и защитнику Михаилу Коваленко.

Ответный матч между «Пюником» и «Кальмаром» пройдет в Армении 3 августа.

Ранее пограничники не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву в Польшу на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

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