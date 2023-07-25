Экс-тренер сборной России Быков допустил появление женщины в штабе команды

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в интервью Legalbet заявил, что в современном хоккее возможно появление женщины в тренерском штабе мужской национальной сборной.



Но по его мнению, это может случиться нескоро.

«Сложно представить и предвидеть, что женщина станет главным тренером сборной России. Но происходит эмансипация, все меняется.

Мне кажется, что у нас много достойных специалистов-мужчин, и что женщинам будет трудно с ними тягаться. Но все в мире возможно, ничего исключать нельзя», — заявил Быков.

Быков руководил сборной России с 2006 по 2011 год. За этот период национальная команда дважды становилась чемпионом мира.

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