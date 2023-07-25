Пытавшийся избежать возвращения в Россию игрок «Зенита» прилетел в Санкт-Петербург

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург, сообщил изданию Sport24 агент игрока Тьяго Рибейро.

По его словам, футболист после рейса чувствует себя нормально.



«Вендел прилетел в Санкт-Петербург, все хорошо», — заявил Рибейро.

Бразильский полузащитник пропустил всю предсезонную подготовку и матчи товарищеского турнира Матч Премьер.

Без него сине-бело-голубые уже провели один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв на выезде «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

В минувшем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 33 игры, в которых записал на свой счет девять голов и четыре голевые передачи.

Ранее «Зенит» нашел замену Малкому в «Локомотиве».