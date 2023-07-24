Экс-игрок «Спартака» заявил, что не рад приходу в команду футболиста «Тоттенхэма»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный переход в клуб футболиста лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, отметив, что не рад этому трансферу, передает Legalbet.

«У меня нет радости от его прихода. Есть только надежда, что он поможет команде. Но это лишь надежда, а в случае с Эраковичем у меня была уверенность», — сказал Мор.

Об интересе «Спартака» к Санчесу сообщило издание Revelo 3 июля. По данным источника, руководство «Тоттенхэма» хочет получить за своего футболиста €15 млн. На игрока также претендуют испанский «Вильярреал» и турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».

Санчес является игроком лондонского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых ему не удалось отметиться голевыми действиями. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.

23 июля «Зенит» объявил о переходе Страхини Эраковича. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1.

В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности в игроке.

Ранее в «Зените» рассказали, почему Эракович не перешел в «Спартак».