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Ветеран «Зенита» назвал уход Малкома потерей для чемпионата

Экс-игрок «Зенита» Кобелев считает, что уход Малкома скажется на уровне РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Кобелев высказался об уходе нападающего команды Малкома. Он заявил «Газете.Ru», что считает это потерей не только для клуба, но и для Российской премьер-лиги (РПЛ) в целом.

«Все-таки Малком, с моей точки зрения, был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре «Зенита». Поэтому если «Зенит» не сможет подписать какого-то креативного нападающего или крайнего хавбека, то ему сложнее будет играть и участвовать в «золотой» гонке», — сказал Кобелев.

В понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

Ранее Кобелев прокомментировал информацию о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

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