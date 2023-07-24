Ветеран «Зенита» назвал уход Малкома потерей для чемпионата

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Кобелев высказался об уходе нападающего команды Малкома. Он заявил «Газете.Ru», что считает это потерей не только для клуба, но и для Российской премьер-лиги (РПЛ) в целом.

«Все-таки Малком, с моей точки зрения, был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре «Зенита». Поэтому если «Зенит» не сможет подписать какого-то креативного нападающего или крайнего хавбека, то ему сложнее будет играть и участвовать в «золотой» гонке», — сказал Кобелев.

В понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

Ранее Кобелев прокомментировал информацию о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».