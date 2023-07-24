Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саудовский клуб предложил Мбаппе в 3,5 раза больше, чем получает Роналду

Саудовский «Аль-Хилаль» предложил форварду Мбаппе зарплату 700 млн евро за сезон

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Журналист CBS Джеймс Бендж в своих социальных сетях сообщил, что саудовский клуб «Аль-Хилаль» готов предложить нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе €700 миллионов за сезон.

Как утверждает источник, при этом клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал» после одного сезона, сделав это бесплатно. Также руководство «Аль-Хилаля» готово обсудить и предложить нападающему долгосрочный контракт, если он захочет.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно «Аль-Хилаль» приобрел бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что переход игрока «Ливерпуля» в клуб из Саудовской Аравии может сорваться из-за собаки.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях