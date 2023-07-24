Украинский фехтовальщик отказался выходить на поединок против россиянина

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин отказался от встречи с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию в мужской шпаге. Об этом сообщает Ua.tribuna.

Спортсмены должны были выйти друг против друга 24 июля в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в итальянском Милане. Стоит отметить, что очки, заработанные на турнире, повлияют на возможность участия спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года.

В этом году Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских фехтовальщиков. Указ вступил в силу со второй половины апреля 2023 года.

В мае стало стало известно о том, что чемпионки ОИ по фехтованию София Позднякова, Яна Егорян и Софья Великая не были допущены до международных соревнований, несмотря на возвращение россиян. В список не допущенных попали также и другие отечественные фехтовальщики. Однако позже Европейская конфедерация фехтования отстранила российских спортсменов по просьбе президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики выступят на чемпионате США.