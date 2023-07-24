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Игрок «Зенита» рассказал, почему не пойдет в шоу к Дзюбе и Слуцкому

Вратарь «Зенита» Кержаков заявил, что не пойдет в шоу к Дзюбе и Слуцкому из-за невозможности раскрыться на камеру

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что не готов участвовать в шоу, организованном нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким. Его слова передает РИА Новости.

«Слышал о шоу Леонида Слуцкого в интернете, смотрел несколько выпусков, где они с Артемом Дзюбой приглашали футболистов в гости. Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах», — сказал Кержаков.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. За это время он успел поиграть во второй команде сине-бело-голубых и «Оренбурге» на правах аренды.

Голкипер стал героем матча за Суперкубок России против ЦСКА. Кержаков сумел отразить пенальти и принести своей команде победу.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал 21 июля. «Зенит» в своем матче обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. Дубль на счету Матео Кассьерры. Почти весь второй тайм петербуржцы провели в большинстве после удаления Александрова.

Ранее глава «Локомотива» отреагировал на скандальное видео с Дзюбой.

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