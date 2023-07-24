Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему иностранцев привлекает Россия

Обладатель Кубка Стэнли Каменский заявил, что иностранцы едут в Россию из-за высокого уровня жизни

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что иностранные хоккеисты выбирают Россию из-за уровня комфорта. Его слова передает Sport24.

«Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ — это только плюс!

Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России», — сказал Каменский.

В июле канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик направил письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать ему российское гражданство.

В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

1 сентября эти команды откроют своим матчем новый сезон.

Ранее бывший главный тренер сборной России предложил изменить формат чемпионата.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях