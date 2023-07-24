Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему иностранцев привлекает Россия

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что иностранные хоккеисты выбирают Россию из-за уровня комфорта. Его слова передает Sport24.

«Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ — это только плюс!

Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России», — сказал Каменский.

В июле канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик направил письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать ему российское гражданство.

В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

1 сентября эти команды откроют своим матчем новый сезон.

Ранее бывший главный тренер сборной России предложил изменить формат чемпионата.