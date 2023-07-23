Бывший футболист «Спартака», вступивший в Нацгвардию Украины, выложил фото с боевого задания

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Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Ващук, вступивший в мае в Нацгвардию Украины, выложил в своих соцсетях фото с первого боевого задания.

«Первая боевая задача», — подписал снимки Ващук.

48-летний Ващук провел за «Спартак» 29 матчей, в которых забил один мяч. Он также играл за одесский «Черноморец», ЦСК ВСУ и другие команды.

Ващук завершил карьеру в 2011 году, выступая за украинскую «Волынь».

Ранее бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий заявил, что у цивилизованного мира нет ничего общего с Россией.

Ракицкий является воспитанником донецкого «Шахтера». Там защитник выступал до января 2019 года. Затем футболист перебрался в «Зенит», который покинул на фоне российской спецоперации на Украине в марте 2022 года.

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