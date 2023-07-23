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ЦСКА ведет с «Зенитом» переговоры о переходе игрока

ЦСКА намерен осуществить переход игрока «Зенита» Сутормина

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ЦСКА и «Зенит» ведут диалог по трансферу полузащитника петербуржцев Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Контракт Сутормина с сине-бело-голубыми истекает летом 2025 года. Он перебрался в клуб с берегов Невы из казанского «Рубина» летом 2019 года. До этого полузащитник защищал цвета «Оренбурга», где работал под руководством нынешнего наставника армейцев Владимира Федотова. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в €1,8 млн.

В прошлом сезоне Сутормин принял участие всего в 14 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), не отметившись результативными действиями. В матче Суперкубка России-2023 против ЦСКА он появился лишь на одну минуту.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак». «Локомотив» стал восьмым.

22 июля ЦСКА и «Зенит» провели свои первые матчи нового сезона РПЛ. Москвичи уступили «Уралу» 1:2, а петербуржцы выиграли у «Пари НН» 2:0.

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к завершению сделки с итальянским клубом по трансферу Захаряна.

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