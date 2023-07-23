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Хавбек «Пари НН» о Фернандесе: зря он в верности ЦСКА клялся

Хавбек «Пари НН» Трошечкин заявил, что не осуждает Марио Фернандеса за переход в «Зенит»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин заявил, что считает показательным тот факт, что бразильский защитник с русским гражданством Марио Фернандес, который перешел в «Зенит», за десять лет игры в России не выучил русский язык. Слова хавбека передает «Спорт-Экспресс».

«Я не осуждаю Марио, просто не понимаю, почему люди воспринимают его переход как личную обиду. Единственное — зря он говорил, что никогда не перейдет в «Зенит», и клялся в верности ЦСКА. Все остальное как у классика: ваши ожидания — ваши проблемы», — заявил Трошечкин.

17 июля «Зенит» представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В России Фернандес играл за ЦСКА, в составе армейского клуба он провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей. В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.

После этого ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возвращении, однако стороны не сумели договориться.

Ранее бразильский инсайдер Фабио Алейшо рассказал о злости Фернандеса из-за новостей о лишнем весе.

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