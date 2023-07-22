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«Тяжелые впечатления»: легенда ЦСКА усомнился в борьбе за золото РПЛ после поражения от «Урала»

Экс-защитник ЦСКА Пономарев заявил, что клубу срочно нужно решать кадровые проблемы

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не ожидал поражения команды Владимира Федотова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».

«Впечатления игра оставила тяжелые, не был готов к такой слабой игре от нашей команды. Казалось, что после игры с «Зенитом» армейцы подойдут готовыми к этому матчу, но нет.

Обоймы нет никакой, выпускать некого совершенно. И совсем мне не понравилась игра в обороне, нельзя пропускать такие легкие голы, надо стараться всегда играть на ноль.

Впереди всегда есть шанс как-нибудь отличиться, но в защите надо играть лучше», — заявил Пономарев.

Матч «Урал» — ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не против медиаактивности Артема Дзюбы.

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