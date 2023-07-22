Тренер «Пари НН» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на удаление Виктора Александрова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», раскритиковав судейство, передает Sport24.

«Случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита», даже желтой карточкой бы не было. Я уверен на 200 процентов», — сказал Юран.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Счет в матче в начале второго тайма открыл Матео Кассьерра. Под занавес встречи Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых. «Пари НН» в следующем туре отправится на выезд в Екатеринбург на матч с «Уралом». Матч состоится 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак установил рекорд «Зенита».