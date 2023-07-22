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В «Пари НН» заявили, что будут задавать вопросы судейскому корпусу после поражения от «Зенита»

Гендиректор «Пари НН» о поражении от «Зенита»: будем задавать вопросы судейскому корпусу

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Григорий Соколов/РИА Новости

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от петербургского «Зенита», отметив, что в клубе есть вопросы по удалению игрока клуба Виктора Александрова в начале второго тайма, передает Sport24.

«Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Играть в меньшинстве против чемпиона России — это и предопределяет исход подобных игр», — сказал Мелик-Гусейнов.

Встреча завершилась со счетом 2:0. «Пари НН» в следующем туре отправится на выезд в Екатеринбург на матч с «Уралом». Матч состоится 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной назвал лучшего нападающего в истории России.

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