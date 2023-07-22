Бразилец Малком не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» и петербургский «Зенит» выбрали футболистов, которые начнут матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с первых минут.

Игра начнется в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.

В стартовый состав «Зенита» не попал бразильский футболист Малком, он начнет матч в запасе. СМИ сообщали, что футболист может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.

В чемпионате России сезона-2022/2023 «Зенит» дважды обыграл «Пари Нижний Новгород» с одинаковым счетом 3:0.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что петербургский «Зенит» вновь станет чемпионом Российской премьер-лиги.