Футболистка сборной США Рапино назвала мусорным поведение Трампа

Футболистка сборной США Меган Рапино раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за то, что в 2019 году во время женского чемпионата мира по футболу политик писал критические комментарии в адрес национальной команды, передает USA TODAY.

«Президент США постил ненавистные твиты в адрес своих собственных граждан. Он писал плохие вещи своей собственной национальной команде во время самого важного события в их жизни. Это является довольно мусорным поведением», — сказала Рапино.

В 2019 году сборная США выиграла чемпионат мира, а Рапино отказалась прийти на прием к Трампу в Белый дом.

«Ваш посыл исключает людей. Вы исключаете людей, похожих на меня, вы исключаете людей разных рас и национальностей, вы исключаете американцев, которые, возможно, поддерживают вас», — сказала тогда Рапино.

Ранее Рапино обвинила Трампа в захвате Капитолия в Вашингтоне.