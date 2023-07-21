Тренер Гладилин о «Динамо»: новые связки особо не получились, начали передергивать

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что пока сложно оценивать работу Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».

21 июля в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на своем поле проиграло «Краснодару» со счетом 1:3.

«Сложно увидеть [какие-то наработки Марцела Лички в «Динамо»], потому что команда пока просто подготовилась функционально. А какие-то связки... В три нападающих попробовали играть. Обычно Тюкавин менялся со Смоловым, а здесь они вместе вышли, и Захарян с ними. Это было немного несвойственно для того сезона. Здесь попробовали эту связку, но она особо не получилась. Начали передергивать. Так что у «Динамо» нет пока поставленной игры. А функционально все нормально, подбор игроков у них хороший, но в этой игре что-то не сложилось», — заявил Гладилин.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды.

Последние три сезона специалист отработал в «Оренбурге». Он вывел команду в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22. В минувшем розыгрыше чемпионата его подопечные заняли седьмое место.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин заявил, что ему не понравилась игра «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России.