В Германии требуют отставки Дворковича с поста главы FIDE из-за встречи с Песковым

Глава шахматного союза Берлина Пауль Мейер-Дункер заявил, что Аркадий Дворкович должен покинуть пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) из-за встречи с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, передает Spiegel.

«Дворкович должен предстать перед комитетом по этике и дисциплине и быть уволен», — сказал Мейер-Дункер.

Также он призвал бывшего чемпиона мира Вишванатана Ананда стать временным президентом FIDE. Сейчас Ананд занимает пост вице-президента FIDE.

Дворкович был переизбран на пост главы федерации в рамках генассамблеи FIDE, проходящей в индийском Ченнаи в августе 2022 года. За него проголосовали 157 делегатов, против — 16.

На должность президента также претендовали украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и представитель Франции Бахар Куатли, который во время заседания объявил о снятии своей кандидатуры с выборов.

Ранее Дворкович назвал ошибкой участие Яна Непомнящего и Дин Лижэня в турнире в Бухаресте.