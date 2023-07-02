Украинский «Шахтер» остался без главного тренера

Хорватский специалист Игор Йовичевич покинул пост главного тренера украинского футбольного клуба «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вместе с Йовичевичем уходит весь его тренерский штаб.

49-летний специалист возглавлял «горняков» с июля 2022 года. Под его руководством команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы при 10 ничьих и шести поражениях. Вместе с хорватом «Шахтер» в 14-й раз в истории стал чемпионом Украины.

До «Шахтера» Йовичевич работал в украинских «Карпатах» и «Днепре-1», словенском «Целе», хорватском «Динамо».

25 июня генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пригрозил клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» и «Фулхэм» судом за попытки бесплатно заполучить игроков украинской команды.

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее объявила, что иностранные игроки и тренеры имеют право приостанавливать действие своих контрактов с российским и украинскими клубами.

Ранее глава «Шахтера» рассказал, кто в футбольном мире поддерживает Россию.