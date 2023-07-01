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Агент Денисенко: для Гриши был приоритет, что бы ни случилось, остаться в Северной Америке

Агент Мильштейн: для игрока «Флориды» Денисенко в приоритете оставаться в Северной Америке

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РИА Новости

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского форварда «Флориды Пантерз» Григория Денисенко, заявил, что для его клиента было приоритетом продолжать выступать в Северной Америке. Его слова передает ТАСС.

«Для Гриши был приоритет, что бы ни случилось, остаться в Северной Америке. Нам удалось договориться об одностороннем контракте, Гриша выбрал двухлетний контракт, чтобы закрепиться в основе и продолжать прогрессировать как игрок», — сказал Мильштейн.

Россиянин подписал новый контракт с «Флоридой» на два года. За это время он заработает $1,55 млн.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Денисенко принял участие в 18 матчах, отметившись тремя результативными передачами. В основном игрок выступал за «Шарлотт Чекерз» в Американской хоккейной лиги (АХЛ), где провел 56 игр, забросил 12 шайб. Также на его счету 24 результативные передачи.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Денисенко выступал за ярославский «Локомотив». Он является бронзовым призером и лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира 2019 года. «Флорида» выбрала его на драфте НХЛ — 2018 под общим 15-м номером.

Ранее сообщалось, что российский форвард Владислав Наместников продлил контракт с «Виннипег Джетс».

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Хоккей. НХЛ
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