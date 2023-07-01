Российский хоккеист продлил контракт с «Виннипегом»

Российский форвард Владислав Наместников продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс».Об этом сообщает CapFriendly.

Новый контракт будет действовать два сезона. Неместников заработает по этому соглашению €4 млн.

В минувшем регулярном сезоне Наместников принял участие в 20 матчах за «Виннипег», в которых забросил две шайбы и сделал восемь результативных передач. Он был обменян по ходу сезона из «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которой провел 57 матчей, забив шесть голов, а также оформив девять ассистов. Ранее хоккеист также выступал за «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингс», «Колорадо Эвеланш», «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За сборную России Владислав провел 15 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Ранее «Каролина Харрикейнз» объявила о подписании контракта с российским защитником Дмитрием Орловым.