Петр Ян рассказал, почему отказался от боя с Верой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян рассказал, почему отказался от поединка с представителем Эквадора Марлоном Верой. Его слова передает RT.

«Я не готов сейчас выступать. У меня были определенные травмы, на которые требуется больше времени для восстановления», — заявил Ян.

22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Петр Ян поделился мнением о судействе в UFC.